Selçuk Yöntem'den bir ilk

Sözcü - Türk sinemasının usta isimlerinde sunucu ve oyuncu Selçuk Yöntem, Cehennem Melekleri isimli filminde Sylvester Stallone ve ekibinin kullandığı özel imzalı TT marka custom motorsikletle podyuma çıkan Selçuk Yöntem ilk defa mankenlik yaptı.

Feruh Karakaşlı'nın Yöntem'e özel tasarladığı smokin büyük alkış aldı, AVM yönetimi tarafından ‘Yılın en şık oyuncu-sunucusu' plaketi takdim edilen sanatçı,tasarımcılara ve kreatif projelere destek veren yönetimi de kutladı. Selçuk Yöntem: “Hayatımda ilk kez böyle bir şey yapıyorum. Hep merak ederdim. Göründüğü gibi kolay değilmiş. Podyumlarda yıllarca emek verenleri canı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.