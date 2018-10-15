Meteoroloji, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne arsa hibe etmiş

37 arsasını çeşitli kurumlara dağıtan müdürlüğün, dokuz arsanın devrine ilişkin gerekli izinleri almadığı ortaya çıktı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılındaki icraatlarına dönük hazırlanan Sayıştay Denetim Raporu, kurumun bünyesinde bulunan binlerce metrekarelik arsanın usulüne aykırı olarak başka kurumlara devredildiğini ortaya koydu. Sayıştay denetçileri, hazırladıkları raporla, kurumun birçok arsasının, gerekli izinler alınmadan ‘devredildiğini’ gözler önüne serdi.

Sayıştay’ın raporuna yansıyan skandal uygulamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait farklı şehirlerdeki 37 arsa, başka kurumlara verildi ve bu tesislerin dokuzunun izin belgeleri Maliye Bakanlığı’nın talebine rağmen iletilmedi. Bu usulsüz işlem geri kalan arsalarda da yaşandı. Devredilen çoğu arsanın izin belgesi, Sayıştay denetimi sona erdikten sonra Bakanlığa iletildi.

Meteoroloji’den Kütahya Porselen’e

Çeşitli kurumlara toplam 195 bin 443 metrekare arsa dağıtan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu arsaların 4bin799 metrekaresini Edirne’de Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağışladı. Çeşitli belediyelere de arsa dağıtan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun’da ise 26 bin 501 metre karelik arsasını, Kütahya Porselen Seramik Turizm A.Ş’ye verdi.

Dersim’de bin 93 metrekarelik başka bir arsayı daha Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne devreden Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın kullanımı için de arsalarını verdi.

Zarar sekiz milyon TL’ye dayandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün döner sermaye hesabını da inceleyen Sayıştay denetçileri, yaklaşık sekiz milyon TL’lik zararın “dikkati çekici” olduğunu tespit etti. Rapora göre, kurumun döner sermaye geliri geçen sene 91 milyon 852 bin TL oldu. Buna karşılık giderlerinin toplamı ise 99 milyon 819 bin TL oldu. Kurumun döner sermayesi geçen yıl 7 milyon 967 bin TL zarar etti.