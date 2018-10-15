Seçkin Piriler yeni sevgilisiyle görüntülendi

İhanet gerekçesiyle Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile 6 yıllık evliliğini 2016'da bitiren Seçkin Piriler, aşk hayatında hareketli günler yaşıyor...

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; eski manken, önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekandan Sefa Özdemir adlı iş adamıyla el ele çıktı. İkili, flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Piriler, aşkını bırakıp mekana geri döndü. İş adamı ise Piriler'in arkasından "Nereye kaçıyorsun aşkım? Zaten çektiler" dedi.

İş adamı, Porsche marka aracıyla Beşiktaş'a geçti. 10 dakika sonra mekandan taksiyle ayrılan Piriler, kendisini bekleyen Özdemir'in aracına bineceği sırada patlayan flaşlarla ikinci şoku yaşadı. Kaçış planı tutmayan 38 yaşındaki 2 çocuk annesi eski manken, sevgilisinin aracına binmekten vazgeçip taksiye döndü. Uzun zaman sonra aşk hayatında hareketli günler geçiren Piriler'in, iş adamıyla 15 gündür birlikte olduğu da konuşulanlar arasında.