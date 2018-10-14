Alina Boz, 'Mithat Can' sorusunu böyle yanıtladı

TRT1'de yayınlanan Elimi Bırakma dizisinin başrol oyuncu Alina Boz, Hürriyet Gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu'nun sorularını yanıtladı.

Röportajın ilgili bölümü şöyle;

Bu kadar yoğun tempoda sen özel hayatına zaman ayırabiliyor musun?

- Alina Boz: Bu iş çok yoğun tempoda yürüyor. Özel hayatımdan ziyade annem ve babamı bile çok nadir görüyorum. Babam beni görmek için hatta dün sette ziyaretime geldi. Bazen WhatsApp’ıma bakacak zamanım bile olmuyor. Arkadaşlarım niye bize cevap vermiyorsun diye sitem ediyorlar.

Bedirhan Soral’la mı birliktesin?

- Alina Boz: Hayır, Bedirhan benim çok yakın arkadaşım.

O zaman geçen hafta ikizi Bensu Soral’ın düğününe gitmişsindir...

- Alina Boz: Yok gidemedim, çekimlerden dolayı...

Bedirhan arkadaşınsa Mithat Can’la (Özer) ilişkin devam ediyor o zaman...

- Alina Boz: Özel hayatımla ilgili sorulara cevap vermiyorum.

Sezen Aksu’yla birlikte bir fotoğrafınız çıktı...

- Alina Boz: Doğrudur.

Doğru tabii, hepimiz gözümüzle gördük fotoğrafı... Hâlâ görüşüyor musun Sezen Aksu’yla?

- Alina Boz: Birlikte çekilmiş bir fotoğraftı.

Buradan anlıyoruz ki Mithat Can’la ilişkiniz devam ediyor, çok güzel...

- Alina Boz: Her şey çok güzel gidiyor bizim için...