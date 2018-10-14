İntizar'dan aylar sonra ilk paylaşım!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'le özel görüntülerinin çıkmasının ardından uzun süre gündemde kalan ünlü şarkıcı İntizar'dan aylar sonra paylaşım geldi.

Sinem Gedik’le çıkan özel görüntülerinden sonra zor günler geçiren şarkıcı İntizar’dan uzun bir aradan sonra mutluluk pozu geldi. İntizar, avukatı ve Seda Sayan’la olan fotoğrafını “Yüzümü güldürdünüz” notuyla paylaştı.

Şarkıcı İntizar yaşadığı olaydan sonra uzun bir süre sosyal medya platformlarında sessizliğe bürünmüştü. Ara ara konser bilgilerini paylaşan şarkıcı uzun aradan sonra ilk kez objektiflere gülerek poz verdi.