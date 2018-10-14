10 yıllık evlilik bitiyor! 'Çekişmeli olacak'

Ekim'de Bodrum'da boşanma davası açtığını açıklayan şarkıcı Neco, ''Boşanıyorum. Anlaşmalı bir dava değil. Birbirimizden isteklerimiz var, çekişmeli bir dava olacağı için ne zaman boşanırız bilmiyorum'' dedi.

Neco, 33 yıllık eşi Oya German'dan ayrıldıktan bir sene sonra İdil Erge ile evlenmişti.

Neco, ikinci kez nikâh masasına oturmadan önce , ''60 yaşında bir sevgi yakalamışım. Daha kaç yıl yaşayacağımı da bilemiyorum. Bunun keyfini sürmek istiyorum'' açıklamasını yapmıştı.

68 yaşındaki Neco ve 43 yaşındaki İdil Erge'nin iki çocukları var.