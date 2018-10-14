Çukur dizisine bomba transfer!

Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur dizisi, yeni sezonda da izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarırken Milliyet Gazetesi Yazarı Ali Eyüboğlu, sevilen diziye bomba bir ismin katıldığını duyurdu.

Show TV'de ekrana gelen, başlıca rollerini Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş’ın paylaştığı Çukur dizisi, ikinci sezonunda da izleyici ekrana kilitlemeyi başarırken, sevilen dizinin kadrosuna çok konuşulacak bir ismin daha dahil edildiği öğrenildi.

Milliyet Gazetesi Yazarı Ali Eyüboğlu, 'Avatar’ lakaplı milli dövüş sporcusu Çağan Atakan Arslan'ın Çukur dizisinden teklif aldığını duyurdu. Atakan'ın bu teklifi kabul ettiğini belirten Eyüboğlu, oyuncunun ‘Çukur’da ünlü kickboksçu ‘kötü adam’ olarak izleyici karşısına çıkacağını belirtti.