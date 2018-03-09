9 Mart 2018 16:05

Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Murat Başoğlu davasında karar çıktı
Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında açılan "hayasızca davranışta bulunmak" davasının duruşması bugün Bodrum’da görüldü.
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Nilifer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada beraat kararı çıktı.

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