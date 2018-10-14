Talat Bulut dediğini yaptı! Kimlere dava açtı?

FOX'ta yayınlanan Yasak Elma dizisinde rol alan Talat Bulut, kendisini taciz ettiği iddiasında bulunan set çalışanı Özge Ş.’nin şikayetine takipsizlik kararı verilmesinin ardından 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Talat Bulut’un farklı mahkemelerde tazminat davası açtığı kişilerin sayısı 8’e ulaştı.

Yasak Elma dizi setinde kostüm asistanı olarak çalışan Özge Ş., 6 Haziran’da Talat Bulut’un kendisine cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddiasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Yürütülen soruşturmanın sonucunda 2 Ağustos’ta savcılık tarafından dosyaya takipsizlik kararı verildi. Özge Ş. avukatı aracılığıyla Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne giderek takipsizlik kararına itiraz etti. Ancak mahkeme talebi reddederek takipsizlik kararını kesinleştirdi.

Talat Bulut kimlere dava açtı?

Talat Bulut’un soruşturma devam ederken kendisi hakkında yorum yapan Nagehan Alçı, Müge Dağıstanlı, Gülşen Yüksel Şalt, Cengiz Semercioğlu hakkında Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne 100’er bin liralık tazminat davası açtı.

Ayrıca Bircan İpek Bali hakkında Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi’ne, Şevval Sam ve Ece Erken hakkında da İstanbul Hukuk Mahkemeleri’ne 100’er bin liralık tazminat davası açtı.

Ek olarak Beyaz TV’yi RTÜK’e şikayet ederken Ankara Sulh Ceza Mahkemesi’ne tekzip davası açtı.

Bakırköy Aile Mahkemesi’nden Ece Erken ve Bircan İpek Bali’ye uzaklaştırma kararı aldıran Bulut, programın yapımcısı Bilal Özbilge ve Beyaz TV’nin Genel Yayın Yönetmeni hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na iki suç duyurusunda bulundu.