Nagihan'dan yıllar sonra gelen Survivor itirafı! 'Hamburger geliyor'

Kanal D’nin sevilen programı ‘Şule ile Vitrindekiler’e Milli sporcu Nagihan Karadere konuk oldu. Üç kez Survivor’a katılan Karadere, yarışma deneyimlerini ve özel hayatını anlattı.

İşte, Nagihan Karadere’nin açıklamalarından satır başları...

İlk gittiğimde toplantıda yemek falan hiç konuşmadık, ‘yemek veriyorlardır’ diye düşündüm. Parkurda oyun oynadık çok yorulduk. Akşam oldu adada yetkililere sordum; ‘yemek veriyorlar mı?’ dedim. Ondanlar da bana ‘bekle bekle akşam hamburger gelecek’ dediler.

Ben de arkadaşlara ‘kokonatla karnınızı şişirmeyin, yemek gelecek’ dedim. Biz bütün gece bekledik, ne gelen var ne giden.

Ertesi gün sorduk yetkililere, ‘abi dün yemek gelmedi…’ O da ‘Ne diyorsun Nagihan ne yemeği’ dedi. Biz o zaman olayın farkına vardık.

ESKİ EŞİMLE TEK ORTAK NOKTAMIZ KIZIMIZ

Boşanma sürecini atlattım. Ece kızım benim her şeyim, onun mutluluğu beni hayata bağlıyor. Anne-babanın hatasını çocuklar çekiyor maalesef. Tabi anlıyor biliyor ayrı olduğumuzu ama biz yine de hissettirmemeye çalıyoruz. Babası kızına düşkün o da çok ilgileniyor.

Ben kin tutan bir insan değilim, insanlar hata yapar... Ben her şeyi unuttum, kızımız var sonuçta. Bu yüzden her şey geride kaldı. Eski eşimle tek ortak noktamız kızımız.

İKİMİZ DE KAZANDIK

Final koltuğuna oturduğum anda 'ikimiz de kazandık' dedim. Bir kadın bir erkek kaldık. Ben duamı okudum, ‘Nagihan kaybedebilirsin, ama kendini hazırla’ dedim içimden...

Tekrar evlenmeyi düşünüyorum, hayatımda biri de var şu an çok güzel gidiyor her şey...