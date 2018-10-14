Kerimcan Durmaz askere mi gidiyor?

Bir mekan çıkışı kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Kerimcan Durmaz, saçlarını askere gittiği için kısalttığı iddialarını reddetti. İşte, Kerimcan Durmaz'ın 'Askere gidiyor' iddialarına yönelik verdiği o cevap

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, önceki akşam Nişantaşı’ndaydı. Bir arkadaşı ile kahve içip sohbet eden Durmaz, mekan çıkışı soruları yanıtladı. Saçlarını kısaltan Durmaz, “Askere mi gidiyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Beğendiniz mi yeni saçlarımı, sıkılmıştım değişiklik olsun istedim. Askere gitmiyorum.” Demet Akalın ile Okan Kurt boşanma süreci sırasında evden icralık giden eşyaların Kerimcan Durmaz’ın yenilediği iddia edilmişti.

Durmaz iddialara; “Ben sadece koltuk takımı ve bir yemek masası hediye ettim. O kadar abartılacak bir şey yok. Ayrıca ben onu çok seviyorum, ne yapsam az” dedi.