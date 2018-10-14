Sunucu Onur Buldu, özür diledi

Tiyatro oyuncusu Onur Buldu’nun sunduğu “Eyvah Düşüyorum” yarışmasında öğretmenlerin ve kamuoyunun tepkisini çeken bir soru soruldu. Buldu, tepkilerin ardından özür diledi.

Tiyatro oyuncusu Onur Buldu’nun sunduğu “Eyvah Düşüyorum” yarışmasında öğretmenlerin ve kamuoyunun tepkisini çeken bir soru soruldu.

Soruda, “Yazın üç ay tatil yapıp bir üstüne maaş aldığı için çok kıskanılan meslek grubu” ifadeleri kullanılırken gelen tepkilerin ardından Onur Buldu özür diledi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Buldu, “Hocalarımızı kırmışız özür dileriz. Asla bir kasıt veya aşağılama yapılmak istenmemiştir. Hepinizi seviyorum canlar. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperim sevgiler saygılar” diye yazdı.