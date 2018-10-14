Arda Turan'a kötü haber

Futbolcu Arda Turan, geçen günlerde Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i “Evli olmasam seni kaçırmazdım” diyerek taciz etti. Turan, daha sonra kendisiyle konuşmak isteyen Berkay’ın burnunu kırarken şarkıcının kaldığı hastaneye silahla gitti. Turan’ın silahı hastanede ateş aldı.

Olayı Hürriyet’ten Cenker Tezel’e değerlendiren ceza hukukçusu avukat Erol Şahin şu açıklamayı yaptı:

“Hastane bir meskûn mahal değildir. Bina içinde, hastanede ateş etmiş. Bu hareket ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçudur. Bir de burnunu kırdığın bir hasmın içerideyse bu silahla tehdittir. Savcı Arda Turan’a üç suçtan dava açar. Birincisi ‘Silahla Tehdit’. Ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapistir. İkincisi ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmasıdır’, ceza 6 aydan 3 yıla kadar hapistir. 3’ncü suç da ‘ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma’ suçudur. Bu da 6136 sayılı kanunun 13/1 maddesi gereği cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapistir.”