Ünlü oyuncu 'Kızım' dizisinin kadrosuna katıldı

TV8'in sevilen dizisi Kızım'a bir oyuncu daha dahil oldu.

Kızım dizisi geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu TV8 kanalında yayın hayatına başladı. Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve sevimliliği ile çocuk oyuncu deyince akla gelen ilk isimlerden Beren Gökyıldız'ın başrollerini canlandırdığı Kızım dizisine Selin Şekerci de dahil oldu.

Yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği Kızım dizisi yeni bölümlerine yeni bir oyuncuya yer verecek. Kızım dizisi Twitter hesabından Selin Şekerci’nin dizinin oyuncu kadrosuna dahil olduğu duyuruldu. Son bölümü ile dün akşam ekrana gelen Kızım’ın henüz yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı. Yapılan paylaşımda da Selin Şekerci’nin canlandıracağı role dair bilgi paylaşımı yapılmadı.

İşte atılan o tweet;