Berkay'ın avukatından Arda Turan açıklaması

Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer'den yeni açıklama geldi.

İşte o açıklamanın satırbaşları:

Türkiye gündemini meşgul eden kriminal olayda Arda Turan, müvekkilim ve eşini suçlayıcı bir yazı kaleme almıştır.

Kamuoyunun da bildiği gibi, barda başlayan hastanede devam eden ve kamera görüntülerine göre; Arda Turan Berkay Şahin'e şiddet uygulamıştır. Şiddet uygulamıştır diyorum çünkü kavga iki taraf arasında olur. Burada olay tek taraflı olmuş, müvekkilim Berkay Şahin'in hiçbir şiddeti olmamıştır kendisine.

Arda Turan'ın yanına gittiğinde amacı sadece konuşmak olup, Burak Yılmaz araya girdiği esnada yüzüne ağır bir yumruk yemiştir.

Buraya kadarki olaylar aslında Türkiye'nin birçok noktasıda eğlence merkezleri sonrasında sıklıkla görülebilecek olaylardır.

Burada bizi ve müvekkilimi esas üzen mesele olayların sonrasında hastanede yaşananlardır.

Arda Turan, yanında arkadaşlarıyla birlikte belinde ruhsatsız silah ile hastaneye gelmiştir.

Yargı dilinde, bele ruhsatsız silah takarak gezmek sadece suç dünyasının içindeki kişiler tarafından yapılan bir durumdur.

Suç dünyasının içinde olmadığını düşündüğümüz Arda Turan'ın hastaneye belinde silahla gelmesi ciddi kriminal bir olaydır.

Ve böyle kriminal bir olayın da hiçbir özrü olamaz.

Müveklilim de kamera görüntülerinde görüleceği gibi Arda Turan'ı belinde silah ile görünce şaşırmıştır.

Müvekkilimin amacı başından beri zaten konuşmak olduğu için hastane odasında Arda Turan tarafından müvekkilimin eline silah tutuşturulmaya çalışılması bizler için ayrıca üzücü bir durumdur.

Silahsız bir dünya istediğimiz bu ortamda hastanenin içinde görevi olmayı, görevi dışında silahla girmek, dolaşmak ve o silahın bilerek ateşlenmesi bizi derinden üzmüştür.

Arda Turan ve Berkay Şahin kavgasının görüntüleri