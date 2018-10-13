Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'den hastane paylaşımı

Magazin gündemine bomba gibi düşen Arda Turan ve Berkay kavgasının yankıları devam ederken bu kavgada burnu kırılan Berkay'ın da tedavisi sürüyor.

Karısı Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği iddiasıyla futbolcu Arda Turan ile kavga eden ve bu kavgada burnu kırılan şarkıcı Berkay’ın hastanedeki tedavisi sürerken eşi Özlem Ada Şahin ve çocuğu onu bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Zor günlerden geçen Şahin ailesinin üzerindeki kara bulutlar varlığını korurken Özlem Ada Şahin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Son olarak Arda Turan’ın kendisini sözle taciz ettiğini ve hakkını mahkemede arayacağını hesabından paylaşan Özlem Ada Şahin şimdi de eşinin tedavi gördüğü hastaneden bir paylaşımda bulundu.

Kızı Arya ile hastane yatağında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan genç kadının yorgun ve bitkin ifadesi yaşadıklarının en net görüntüsü oldu.