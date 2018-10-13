Arda Turan- Aslıhan Doğan'dan ilk görüntü

Arda Turan-Aslıhan Doğan’dan olay sonrası ilk görüntü…

Geride bıraktığımız geceyi emniyette ifade vererek geçiren Arda Turan, 8.5 aylık hamile eşi Aslıhan Doğan'ın doktor kontrolüne gitti.



Eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla tartıştığı şarkıcı Berkay'a kafa atıp burnunu kıran, ardından hastane odasında ateş eden Başakşehir futbolcusu Arda Turan, önceki gece Beşiktaş'taki Emniyet Müdürlüğü'nde 3 saat ifade verdi. Turan, o gecenin ertesi günü 8.5 aylık hamile eşi Aslıhan Doğan Turan'ın doktor kontrolüne gitti.

ASLIHAN SESSİZ KALDI…

Hamza Arda adını verecekleri oğullarının doğumuna az kala yaşanan rezaletle sarsılan Aslıhan Doğan, muhabirlerin soruları üzerine “Bir şey demeyeceğim. Arda geliyor, doktora gözükeceğiz” dedi. Ünlü çift, ayrı ayrı araçlarla geldikleri hastaneden el ele ayrıldı. Hastaneden el ele çıkan çift, tek kelime etmedi.