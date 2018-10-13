Usta isimlerden 'İkinci Bahar'

Cihat Tamer ve Bedia Ener; aşk, romantizm ve komedi yüklü bir oyunla tiyatroseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. 'İkinci Bahar' adlı oyun aşk ve mutluluğun insanı her yaşta bulabileceğini anlatıyor.

56'ncı sanat yılını kutlayan Cihat Tamer ile Bedia Ener’i tiyatro sahnesinde buluşturan 'İkinci Bahar' adlı oyunda ikiliye; Buket Dereoğlu, Emre Törün ve Serkan Budak eşlik ediyor.

Alfonso Paso’nun eserinden uyarlanan oyunun yönetmenliğini Serkan Budak üstleniyor. İnsanın ancak yaşama sevincini yitirdiği zaman öleceğini anlatan oyun “Aşkın ve mutluluğun yaşı yoktur” temasıyla yola çıkıyor.

26 yıl sonra sahnede

'İkinci Bahar' ile 26 yıl sonra tiyatro sahnesine döndüğü için çok heyecanlı olduğunu belirten Cihat Tamer, "Yıllar sonra tiyatro sahnesinde olmak beni çok mutlu ediyor. Aynı zamanda çok heyecanlıyım. 56'ncı sanat yılımı da bu oyun ve mutlulukla kutluyorum” dedi.

Oyunun bir diğer usta ismi Bedia Ener, “Oyun çok sevimli ve içinde olduğum için çok mutluyum. Cihat ile çalışmak büyük bir mutluluk. O benim hem abim, hem de meslek büyüğümdür” ifadelerimi kullandı.