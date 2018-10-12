Dilan Çiçek Deniz'den Şevval Şahin yorumu

Bir İtalyan lüks giyim markası Türkiye'deki ilk mağazasını açmasının onuruna, bir mekanda cemiyet ve magazin dünyası yoğun ilgi gösterdiği bir parti verdi. Gerçekleştirilen davete, Dilan Çiçek Deniz, Furkan Andıç, Sinem Yıldırım, Emre Ziyal, Dilek Birgen, Emre Kızılırmak, Akasya Asıltürkmen ve Ayşe Tolga gibi isimler katıldı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, etkinlikte gerçekleştirilen 2018-19 Sonbahar-Kış Erkek koleksiyonu defilesi, konuklardan tam not aldı. DJ kabininde Doğuş Çabakçor ve Doğa Çabakçor'un yer aldığı davette, konuklar gecenin ilk saatlerine kadar eğlendi.

Davete katılan Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç, defile sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Çok mutluyuz'

Dilan Çiçek, "Dizimiz yeni sezona bomba gibi giriş yaptı, biz çok memnunuz" dedi. Bir yıldır aşk yaşayan ve örnek çiftler arasında yer alan ikili, "İlişkimiz çok güzel gidiyor, biz çok mutluyuz"

'Estetik olabilir'

Miss Turkey yarışmasının birincisi Şevval Şahin'in estetikli çıkması hakkında yorumu merak edilen güzel oyuncu, "Bence olabilir, yani çokta yorum yapmak istemiyorum" dedi.