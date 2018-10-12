12 Ekim 2018 21:16

Aleyna Tilki reklam yüzü oldu! İşte alacağı ücret

Aleyna Tilki reklam yüzü oldu! İşte alacağı ücret
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, dünyaca ünlü bir giyim markasının yüzü oldu.
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Genç yaşına rağmen başarılarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Aleyna Tilki, reklam yıldızı oldu. Tilki'nin yeni reklam filminden 1 milyon TL alacağı iddia edildi.

'Pantolonla neler yapılabileceğini görecekler'

Genç şarkıcı, "Kendimi ve tarzımı buldum. Reklam filminde izleyiciler, pantolonla neler yapılabileceğini görecek. Sahnede, kliplerimde ve özel hayatımda zaten jean vazgeçilmezim" dedi.

'Ellerimi nasır tutturan bir reklam oldu'

Reklam filminden bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Tilki, "Emek vererek, 'dublör kullanmayacağım' deyip, ellerimi nasır tutturan ve benim çok eğlendiğim bir reklam oldu." sözleriyle takipçilerine yeni işbirliğini duyurdu.

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