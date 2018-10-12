Arda Turan ve Berkay kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Futbolcu Arda Turan’ın önce Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği, ardından da Berkay’ı darp ettiği iddia edilmişti. Darp edildikten sonra hastaneye kaldırılan Berkay’ın burnu kırıldığı tespit edilmişti.

Arda Turan’ın Berkay’ı darp ettiği görüntüler ortaya çıktı.

ARDA TURAN BERKAY ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Futbolcu Arda Turan önceki akşam aralarında Burak Yılmaz'ın da bulunduğu arkadaş grubuyla Emirgan'daki gece kulübü 'Gizli Kalsın'a gitti. Mekanda Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin de vardı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Arda ve Berkay arasında kavga çıktı. Arda Turan kafa attığı Berkay'ın burnunu kırdı.

Yaşananların ardından Özlem Ada Şahin sözlü tacize maruz kaldığını iddia etti.

Özlem Şahin, “Arda yanıma gelip, kulağıma eğildi. ‘Evli olmasam seni kaçırmazdım’ dedi. Berkay bunu gördü. Aralarında tartışma çıktı. Eşim bana döndüğü sırada Arda kafa attı” dedi.

Olayın ardından ise burnunda kırık olan Berkay, Ulus'taki bir hastanede tedavi altında alındı. Ancak sabaha karşı hastaneye giden Arda Turan'ın silahı ateş aldı. Hastane güvenliğinin haber verdiği polis ekipleri hastanede inceleme yaptı. Koridorda mermi izleri tespit edildi.

Olayın ertesi günü ise Arda Turan, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 3 saat ifade verdi.