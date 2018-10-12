Ezgi Mola'dan 'evlilik' açıklaması

Oyuncu Ezgi Mola, temmuz ayında uzun süredir birlikte olduğu Levent İntepe ile ilgili kendisine yöneltilen evlilik sorusuna 'Sessizce hallettik' cevabını vererek kafaları karıştırmıştı.

Oyuncu Ezgi Mola, temmuz ayında uzun süredir birlikte olduğu Levent İntepe ile ilgili kendisine yöneltilen evlilik sorusuna 'Sessizce hallettik' cevabını vererek kafaları karıştırmıştı.

Ezgi Mola cephesinden yine kafa karıştıran bir paylaşım gelmişti.

Yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu Levent İntepe ile gözlerden uzakta mutlu bir beraberlik sürdüren Mola, Intagram'dan köpeğiyle çektiği bir videoyu paylaştı ve üzerine de 'Düğün davetiyelerini yazıyoruz' notunu düşmüştü.

Birkaç ay içerisinde ardı ardına gelen bu paylaşımlar, Mola cephesinden çok yakında gelebilecek bir evlilik haberi şeklinde yorumlanmıştı.

EZGİ MOLA'DAN LEVENT İNTEPE AÇIKLAMASI

Mola, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mola, "Levent benim 10 yıldan fazladır kardeşim. Evli, çocuklu adam... Yemeyin bu numaraları. Ben evde yatağa oturup davetiye mi yazıcam? Saçmalamayın..." dedi.