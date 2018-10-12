Nejat İşler uslanmıyor

Geçirdiği septik şok nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi gören, rahatsızlığının ilerlemesinden dolayı el parmaklarından bazıları kesilen Nejat İşler uslanmadı.

Yoğun alkol ve sigara tükettiği için ölümün eşiğinden dönen Nejat İşler, doktorlarının yasaklamasına rağmen bu zararlı ürünleri kullanmaktan vazgeçmiyor.

Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, önceki gece Asmalımescit'te bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar alkol ve sigara tüketen oyuncu, tabir caizse evin yolunu zor buldu.

Arkadaşlarının yardımıyla evine götürülen İşler'in, yoğun şekilde alkol aldığı öğrenildi.