Tacizle suçlanan ünlü aktör ölü bulundu

Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre en az 8 kişiye tacizde bulunduğu iddia edilen aktör Jo Min-ki’nin intihar etmiş olabileceğinden şüpheleniliyor.

Ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarının ardından başlayan #MeToo (Ben De) kampanyasının özellikle siyaset ve sinema dünyasında etkisini göstermeye başladığı Güney Kore’de cinsel saldırıyla suçlanan bir aktör bugün evinde ölü bulundu.

Daha çok televizyon dizilerinde rol alan 52 yaşındaki Jo, oyunculuk dersi verdiği bir üniversitedeki öğrencilere cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyordu. Jo bu iddiaların ayyuka çıkmasının ardından üniversitedeki işini bırakmıştı.

​Güney Chungcheong Valisi Ahn Hee-jung, #MeToo kampanyasının Güney Kore'de makamından ettiği en üst düzey yetkili olmuştu.

Sinema ve edebiyat dünyasında cinsel tacizle suçlanan önde gelen isimler arasında ise yönetmen Kim Ki-duk ve şair Ko Un var.