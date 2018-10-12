Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirme kararı

Ünlülerin sosyal medya hesaplarının çalınması, tehdit ve şantaj yapılmasıyla ilgili açılan davada 18 sanık yargılanıyor. Engin Altan Düzyatan, tanık olarak çağırılmasına rağmen mahkemeye gelmemişti. Mahkeme Engin Altan hakkında zorla getirilme kararı verdi.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, sanatçılar Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Gamze Özçelik, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Pınar Altuğ Atacan gibi 50’yi aşkın ünlü ismin sosyal medya hesaplarını çalarak, şantaj ve tehditle para aldıkları iddiasıyla 18 sanığın yargılandığı davada mahkeme tanık çağırılmasına rağmen gelmeyen oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın zorla getirilmesine karar verdi.