Berkay’ın eşiyle ilgili şok ifadeler: Yarım saat boyunca…

Arda Turan ve Berkay arasında yaşanan kavga Türkiye’nin magazin gündemini meşgul ederken, magazin programları da bu tartışma ve sonrasında yaşanan kavgayla ilgili haberler yapmayı sürdürüyor.

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında da masaya yatırılan konu, Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin hakkında yapılan bir yorumla sosyal medyada büyük tepki çekti. Program sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali taciz olayıyla ilgili konuşurken ‘Söylenenlere göre Berkay’ın eşi yarım saat tek başına pistte dans etmiş öyle bir durum da var’ ifadelerini kullanınca sosyal medya adeta yıkıldı. Program sunucularının yaptıkları yorumlarla kadının tek başına dans etmesinin taciz için yeterli bir mazeret olabileceği şeklinde bir görüş ortaya çıkardığını söyleyen kullanıcılar iki kadının bir hemcinsleri hakkında böylesine suçlayıcı ifadeler kullanmalarına sert tepki gösterdi.