Doktordan açıklama: İşte Berkay'ın son durumu

Futbolcu Arda Turan tarafından darp edilen Berkay’ın doktoru Doç. Dr. Erdem Güven, Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde ünlü popçunun son durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Güven, şunları söyledi:

“Berkay Bey’in son kontrolünü biraz önce yaptık. Burnunun için kamerayla baktık. Genel durumun gidişinin çok iyi olduğunu ve burnunun toparlandığını, koymuş olduğumuz desteklerin gayet iyi desteklediğini gördük. Takip ve tedavisi devam ediyor. Bu şekilde tahminim, ekstra durum olmazsa yarın eve gitmesini planlıyoruz. Sonuçta bu bir travma ve bu travmada ortaya çıkabilecek değişik komplikasyonlara karşı tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Bu dönemde kontrol altında olmasını daha uygun gördük. Bu şekilde ek bir şey ortaya çıkmaması adına bugün de hastanede misafir edeceğiz kendisini. Biz tomografilerini çektik. İlk gün çok ayrıntılı olarak inceledik. Burnun içine koyduğumuz desteklerle, burnu eski şekilde tutuyoruz. Kaynama sağlanırsa, uzun dönemde problem yaşanmaz.

‘SES TELLERİNİ ETKİLEYEN BİR DURUM YOK’

Ses tellerini etkileyen bir durum yok. Sonuç itibarıyla, bir travma oluştu. Bu travmanın sonucunda burunda bir ödem ortaya çıktı, bu ödemin geçmesi için süreye ihtiyacımız var.”