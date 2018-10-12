Kanal D'den 'sütü bozuk' özrü

Kanal D’nin Cumartesi günleri ekrana gelen yeni dizisinde geçen replikte yer alan “Bunun sütü bozuk. Annesi şöförün yeğeniydi çok güzeldi. Tam bir çerkes kızı.” ifadeleri dizinin başına iş açtı.

Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı’nın başrollerini paylaştığı dizide yaşanan bu diyalog sosyal medyanın diline düştü. Sadece Çerkes’lerin değil, her kesimden izleyicinin tepkisini çeken replikle ilgili bugün Kanal D'den bir açıklama yapıldı.

KANAL D: İSTEMEDEN VE GÖZDEN KAÇARAK...

Açıklamada şöyle denildi:

Sayın Nusret Baş, Çerkes Dernekleri Federasyonu Başkanı

Sayın Yaşar Arslankaya, Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı

Ve diğer tüm Çerkes Sivil Toplum Örgütleri kurumsal kimliği altında bütün Çerkes toplumuna duyurumuzdur

Kanal D ekranımızda, 6 Ekim 2018 Cumartesi akşamı yayınlanan Bir Umut Yeter isimli dizimizin 2.bölümünde, Çerkes vatandaşlarımızın tepkisine sebep olan hususlar bulunduğunu kamuoyundan öğrenmiş bulunuyoruz.

Konu incelendiğinde; bir kasıtla yapılmamış, tesadüfen bağımsız diyalogların birbiriyle illiyetli olduğu ve Çerkes vatandaşlarımızı hedef aldığı izlenimini verdiğini gelen tepkilerden anlamış bulunuyoruz.

Kanal D ve MF Yapım ailesi, senaristimiz Melis Civelek ve tüm oyuncularımız olarak hiçbir vatandaş ayrımı yapmadan tüm Türkiye’yi sevgi ve saygıyla kucakladığımızı belirtmek isteriz.

Konuyla ilgili tüm Çerkes vatandaşlarımız ve ilgili derneklerden , istemeden ve gözden kaçarak yarattığımız hassasiyet için özür dilemeyi borç biliriz.

Kamuoyuna Duyurulur