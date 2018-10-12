Tülin Şahin yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi

Tülin Şahin 3 aydır birlikte olduğu Pedro De Noronha ile ilk kez kameralara yakalandı.

12 yıllık eşi Mehmet Özer'den geçtiğimiz yıl boşanan manken Tülin Şahin, 3 aydır birlikte olduğu işadamı sevgilisi Pedro De Noronha ile ilk kez birlikte kameralara yansıdı.



Eski manken ve model Tülin Şahin, yaklaşık olarak 3 aydır birlikte olduğu Portekizli iş insanı sevgilisi Pedro De Noronha ile ilk kez bir mekan çıkışı birlikte objektiflere yansıdı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Habertürk’ün haberine göre, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına gülümseyerek poz veren ikili, yöneltilen sorulara cevap vermemeyi tercih etti.