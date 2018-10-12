Hilal Cebeci'den 'Çav Bella' klibi: Bu rezilliğe son verin

Popçu Hilal Cebeci, İtalyan partizanların direniş marşı olan “Bella Ciao” adlı halk şarkısını İtalyanca olarak seslendirdiği bir klip yayınladı.

‘La casa de papel’ isimli internet dizisinin tema olarak kullanıldığı klipte, II. Dünya Savaşı sırasında Mussolini karşıtı İtalyan partizanların söylediği, anti-faşizmin ve komünistlerin simgesi olan “Bella Ciao” adlı halk şarkısını ‘kendince uyarladığı’ görüldü.

Türkiye’de de hayranları bulunan 'La casa de papel' dizisini klibinde tema olarak kullanan Cebeci’ye karşı büyük bir tepki gösterildi.

Bağımsız Sinema Merkezi yaptığı paylaşımda, “Böyle bir rezillik kabul edlemez. Çav Bella şarkısı, İtalya'da faşizme karşı dövüşen, hayatını kaybeden devrimcilerin hatırasını taşır. Kendi çürümüş pisliğinizi devrimcilerin mirasına bulaştıramazsınız. Derhal bu rezilliğe son verin” ifadelerini kullandı.

Youtube üzerinden yayınlanan videoya izleyenlerin tepkileri ise şöyle:

“İtalyan işçi sınıfı mezarlarında ters döndü. Musolini’den bu zulmü görmediler.”

“Komünizmi bitiren klip bu işte”

“Bugün de başkası adına utandık çok şükür.”

“Bu sefer bulgaristana iteleyelim beyler türkiyenin bi fetöcüyü iade talebini reddetmişler şimdi truva zamanı”