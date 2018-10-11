Cinsel tacizlerle suçlanan yönetmen hakim karşısında

ABD'de, üç kadına yönelik cinsel taciz suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Harvey Weinstein'a karşı yöneltilen suçlamalardan biri düşürüldü

Weinstein, New York Manhattan Bölge Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Hakim James Burke, Weinstein hakkında 3 suçlamadan biri olan Lucia Evans ile ilgili suçlamanın düşürülmesine hükmetti.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Weinstein'ın avukatı Benjamin Brafman, Evans'ın yaşananlar hakkında jüriye yalan söylediğine inandığını belirtti.

Hollywood'u sarsan cinsel taciz iddialarının odağındaki Amerikalı yapımcı Weinstein, temmuz ayında üçüncü cinsel saldırı suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede hakkındaki son suçlamaları reddederek ikinci kez kefaletle serbest bırakılmıştı.

Ünlü yapımcı, daha önce kendisine yöneltilen iki suçlamadan tutuksuz yargılanmak için de 1 milyon dolar kefalet ödemişti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Weinstein, Kevin Spacey gibi Hollywood ünlülerinin adının geçtiği taciz iddiaları, geçen yıl sonunda Hollywood'u sarsmıştı. Aralarında ünlü aktrislerin de bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Weinstein, erkek kardeşi Robert ile kurduğu film şirketinden çıkarılmış ve yapımcının, Hollywood Film Akademisi ile ilişiği kesilmişti.

Ünlü yapımcı suçsuz olduğunu ve kimseyle rızası dışında cinsel ilişkiye girmediğini savunuyor.