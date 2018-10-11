İbrahim Büyükak: Galamız muhteşem geçti

Geçtiğimiz çarşamba günü galası yapılan ve cuma günü vizyona giren 'Yol Arkadaşım 2'nin senaristi ve başrol oyuncu İbrahim Büyükak, önceki gün eşi Nurdan Beşen Büyükak'le birlikte bir AVM'de görüntülendi.

'HERKES BİZİ TEBRİK ETTİ'

Galanın tek kelime ile muhteşem geçtiğini söyleyen İbrahim Büyükak,"Bütün dostlarımız, arkadaşlarımız yanımızdaydı. Film bittiğinde herkes bizi tebrik etti ve iyi dileklerini ilettiler. Onun için çok mutluyuz." dedi.

7 ŞEHİR GEZECEKLER

Yarın itibariyle Anadolu turnesine çıkacaklarını ve 7 şehir gezeceklerini söyleyen ünlü komedyen," Türkiye'deki turumuz bittikten sonra yurt dışındaki birkaç şehirde de sevenlerimiz ile bir araya gelip onlarla filmimizi izleyeceğiz" dedi.

Muhabirlerden ayrılan Büyükak çifti, baş başa yemek yedikten sonra önce sinema keyfi yaptılar, daha sonra da el ele alışverişin tadını çıkardılar.