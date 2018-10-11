Arda Turan ve Berkay olayının polis raporu ortaya çıktı

Arda Turan ile Berkay Şahin arasında bir gece kulübünde başlayarak hastanede devam eden kavganın polis raporu ortaya çıktı.

Sözcü'den Ümit Türk ve Tugay Saday'ın haberine göre, Başakşehir’de forma giyen futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında Emirgan’daki özel bir mekanda yaşanan kavga sonrasında Beşiktaş’taki bir hastaneye taşmıştı. İddialara göre, kavgada burnu kırılan Şarkıcı Berkay'ın hastaneye gitmesinin ardından Arda Turan ve arkadaşları hastaneye gelmiş ve burada kısa süreli bir tartışma yaşanmıştı.

Murat Dalkılıç'ın da dahil olduğu öğrenilen kavgada tartışma alevlenince Arda Turan’ın elindeki silah ateş aldığı iddia edildi. Silahın ateş alması sonucu kimse yaralanmazken, hastanede kısa süreli panik yaşandı.

“FOTOKOPİ MAKİNESİNDE MERMİ ÇEKİRDEĞİ”

Arda Turan ve beraberindekiler hastaneden ayrıldıktan sonra olay yerine gelen polis ekiplerinin tartışmaların yaşandığı katta yaptığı incelemelerde fotokopi makinesinde bir mermi çekirdeği bulundu. Polis, mermi çekirdeğini incelemek için emniyete götürdü.

İFADEYE ÇAĞRILACAK

Savcılık, olayla ilgili önce ameliyattan çıkan Berkay’ın ifadesine başvuracak. Ardından da Arda Turan’ın ifadesini alınacak. İfade işlemleri savcılığın talimatıyla emniyet tarafından yapılacak. Arda Turan’ın hastanede silah sıkıp sıkmadığı da Berkay’a sorulacak. İfadeler doğrultusunda soruşturmanın ilerleyeceği öğrenildi.

“ÖLDÜR BENİ, ÇOK PİŞMANIM”

Arda Turan ile Berkay Şahin arasında kavga Arda'nın Berkay’ın eşine sarkıntılık ettiği için çıktığı iddia edilmişti. Kavga sonrasında burnu kırılan ünlü popçu Berkay hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından Berkay’ın eşi Özlem Şahin, Arda’nın elinde silahla hastaneye geldiğini ve Berkay’a “Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanım. Ben çok büyük öküzlük ettim. Özür dilerim” dediğini iddia etmişti.

ARDA TURAN: “HASTANEYE KOŞTUM, YANIMDA DA SİLAH VARDI”

Kavgayı daha önce “Basit bir tartışma” olarak değerlendiren Arda Turan cephesinden bir açıklama geldi. 2. Sayfa programına konuşan futbolcu, “Berkay, mekanda arkadaşlarımla otururken yanıma geldi ve ‘Kaptan seninle yarın konuşabilir miyiz?' dedi. Ben şakalaşıyor sandım tamam dedim ancak sonrasında ensemden tuttu ve o an çok sinirlendim kafayı koydum… O ana kadar yaşananlardan haberim yok. Olayları Aslıhan'dan öğrendim onu da Berkay'ın eşi aramış. Olanları duyunca hemen hastaneye koştum, yanımda da silah vardı. Bu olaylara sen inanıyorsan kafama sık dedim sonrasında Berkay ve eşiyle orada helalleştik ancak sonrasında bu tarz paylaşımlarda bulundular” şeklinde konuştu.