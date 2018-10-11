'Arda Turan hastanede ateş açtı: Görüntüleri var'

Bir gece kulübünde Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiası üzerine eşi şarkıcı Berkay Şahin'e kafa atarak burnunu kıran Arda Turan'ın hastaneye götürdüğü silahla ateş ettiği ortaya çıktı. Kanal D muhabiri Emrullah Erdinç, "Berkay'ın burnu kırılınca hastaneye gidiyor. Arda, arkasından Ulus'ta bir hastaneye gidiyor. Berkay Şahin'in tedavi olacağı kata çıkıyor. Kavga olayı olduğu için Arda Turan'ı, o kata almak istemiyorlar. Ortada cam bir sehpa var. Görüntülerde var zaten Arda'nın elindeki silah ateş alıyor. Arda'nın ruhsatlı silahı mı değil mi? Belli değil" dedi.

Arda Turan ile Şarkıcı Berkay arasında geçen kavganın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yaşanan süreç ile ilgili olarak Kanal D muhabiri Emrullah Erdinç Fanatik'e açıklamalarda bulundu.

Kanal D muhabiri Emrullah Erdinç'in anlattıkları şöyle:

Berkay'ın burnu kırılınca hastaneye gidiyor. Arda, arkasından Ulus'ta bir hastaneye gidiyor. Berkay Şahin'in tedavi olacağı kata çıkıyor.

Kavga olayı olduğu için Arda Turan'ı, o kata almak istemiyorlar. Ortada cam bir sehpa var. Görüntülerde var zaten Arda'nın elindeki silah ateş alıyor. Arda'nın ruhsatlı silahı mı değil mi? Belli değil.

Ancak havaya doğru kimseye gelecek şekilde değil. Kurşun sekiyor ve fotokopi makinasına isabet ediyor. Namlunun ucu tavana doğru dönük.

Kurşun tavana isabet ediyor ve bazı cisimler yere düşüyor. Hastanede ateş ettiği için Arda Turan ile ilgili adli bir işlem yapılacak.

Erdinç'in Fanatik'e verdiği bilgilere göre olay yerinde doktorlar, güvenlik görevlileri ve sanatçı Murat Dalkılıç da vardı.