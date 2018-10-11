Merve Boluğur o ismi duyunca sinirlendi

Mağazaları gezen anne-kız, soluğu yemek katında aldı.
Annesine elleriyle salata hazırlayan Merve Boluğur, karşısında gazetecileri görünce mekandan hızla uzaklaşmak istedi.
Magazin muhabirleri Merve Boluğur'a Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'ın kendisini sosyal medyada yakın markaja almasıyla ilgili sorular sordu.
Merve Boluğur soruları duyunca sinirlendi.
53 yaşındaki Harun Tan geçen hafta Murat Dalkılıç'la 2 yıllık evliliğini eylül 2017'de bitiren 31 yaşındaki Merve Boluğur'un Instagram'daki fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutmuştu.