Deniz Seki’den Berkay Şahin'e destek!

Futbolcu Arda Turan'ın, bir eğlence mekanında Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e sözlü tacizde bulunduğu ve ünlü şarkıcının burnunu kırdığı iddia edildi.

Deniz Seki, arkadaşı Berkay'a destek vermek için çok sert ifadeler kullandı.

Arda Turan’a tepki gösteren ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Haberi duyduğumda şok oldum. Ülkemizi dünyada temsil eden birinin yapacağı bir hareket mi bu ya?

Her şeyden önce dünyalar güzeli hamile eşine ayıp. Doğum yapacak kızcağız. Rezillik diz boyu.

Çok ayıp ettin Arda Turan. O çok bahsettiğin adamlık, erkeklik bu değil bunu sakın unutma. Yazıklar olsun sana.

Canım arkadaşım Berkay güzel kardeşim Özlem'im çok geçmiş olsun. Biliyorsunuz her zaman yanınızdayım”