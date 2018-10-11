Berkay'ın doktorundan açıklama

Berkay’ı yarın taburcu etmeyi düşündüklerini belirten Doç. Dr. Erdem Güven, kendisini hazır hissettiği zaman şarkı söylemesine izin vereceklerini söyledi.

Ameliyata alınan ve tedavisi süren ünlü popçunun doktoru Doç. Dr. Erdem Güven açıklama yaptı. Güven, "Dün sabah beni aradı ve travmaya maruz kaldığını ve bundan dolayı burnunda bir rahatsızlık olduğunu söyledi. Burnunda çok parçalı kırık dediğimiz bir kırık tespit ettik. Gerekli medikal ve tedavilerin ardından kendisini dün akşam ameliyata aldık. Ameliyatta burnunu eski haline döndürülmesi için gereken tedavilerini gerçekleştirdik. Burnundaki nefes almasını engelleyen oluşumların düzeltilmesi ve eski haline döndürülmesi için gerekli tüm müdahaleleri yaptık. Ameliyattan sonraki 12 saatlik dönemde her şey kontrolümüz altında, öngörmediğimiz hiçbir şey ortaya çıkmadı. Şu anda tıbbı tedavilerine devam etmekteyiz" dedi.Sesine etki edecek olumsuzlukları ilerleyen günlerde hep birlikte göreceklerini belirten Güven, bunun olmaması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Doktor Güven, burun içindeki anatomik yapıları orijinal şekliyle muhafaza ettiklerini kaydetti. Güven, "Şu andaki sürecimizde 10 günlük kritik bir sürecimiz var. Buradaki kemiklerin tam olarak kaynamasını sağlanması için gerekli burnu destekleyici elemanların tutulması gerekiyor. Bu elemanları yaklaşık 10 gün sonra alıp, burnun son halini aşağı yukarı görebileceğiz. Ödemlerin geçmesi daha uzun bir süreç, bu süreçleri beklememiz gerekiyor. Biz Berkay'ın beyin durumunu takip edeceğiz, desteğimizi sürdüreceğiz ve olumsuz bir durumun çıkmaması için desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.