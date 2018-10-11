İşte Benim Stilim yarışmacısı pilot oldu!

"İşte Benim Stilim" adlı televizyon programıyla popüler olan Selin Baygüneşli, Türk Hava Yolları'nda (THY) pilot olarak göreve başladı.

Airporthaber’de yer alan habere göre, "İşte Benim Stilim" programın yarışmacılarından Selin Baygüneşli özel bir uçuş okulundaki eğitimlerini tamamladıktan sonra hayali olan pilotluk mesleğine adım attı.

1992 doğumlu olan Baygüneşli, geçtiğimiz yıl yayınlanan yarışmada vücudundaki dövmelerle dikkat çekmişti.

Baygüneşli, 26 Mart 2017 tarihinde yarışmadan elendikten sonra pilotaj eğitimlerine hız verdi. Baygüneşli, çocukluk hayali olan pilotluk mesleği için eğitimlerini tamamladıktan sonra Türk Hava Yolları'nın pilot alım süreçlerine katılıp başarılı olduktan sonra first officer olarak göreve başladı.