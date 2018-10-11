Sezonun tek tutan dizisi

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, yeni sezon dizilerinin durumunu şöyle aktardı: Hani tam anlamıyla ‘bu dizi tuttu’ karşılığını veren yeni sezon projelerin arasında sadece bir tanesi var o da, ‘Bir Zamanlar Çukurova’...

Koloğlu'nun yazısından ilgili bölüm şöyle;

Hani tam anlamıyla ‘bu dizi tuttu’ karşılığını veren yeni sezon projelerin arasında sadece bir tanesi var o da, ‘Bir Zamanlar Çukurova’... Bu proje için “Atv’nin izleyicisine hitap etmez” diye bir eleştiri gelmişti. Bunu yıktı, öyle bir rakamlarda dolaşıyor ki... Son bölüm, Total yüzde 9.90 AB’de yüzde 11.17... Bir haftalık sıralamada ‘Sen Anlat Karadeniz’den sonra ikinci... ‘Çukur’u geçiyor total izleyicide. AB’de ise ‘Çukur’dan sonra ikinci... Ev ahalisiyle birlikte izliyoruz. Yeni sezonun tartışmasız kazananı.

‘Gülperi’ kıvamda gidiyor

Yeni sezonun merak edilen işlerinden biri ‘Gülperi’ ydi. Daha doğrusu Nurgül Yeşilçay başroldeydi ve ne yapacaktı? ‘Paramparça’da tadı tuzu olmayan bir hatırası vardı. Total izleyici diziyi tuttu. Geçer not, yüzde 5’in üzerinde... AB daha tam karar veremedi. Reklamcıların gözdesi kuşak 20+ ABC1’de tam sınırda, yüzde 4.90...

İki diziye üzülürüm

Biri ‘Koca Koca Yalanlar’, diğeri ise ‘Bir Deli Rüzgar’... ‘Koca Koca Yalanlar’, uzun zamandır ekranda ‘komedi dizisi’ kulvarında çıtayı bu kadar yükselten nadir bir yapım olarak ekrana geldi. “Aile yapımızı bozuyor” diye anlamayanlar oldu, o ayrı... Ve gazino dünyasına gönderme yapan, çekimleriyle, oyuncularıyla bu sezonun iyi işlerinden biri ‘Bir Deli Rüzgar’... Her iki dizi de bana göre bıçak sırtı halleri hak etmiyor.

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