Arda Turan'ın o gece yeni bir vukuatı daha ortaya çıktı

Model Gizem Barlak, Arda Turan ve Berkay Şahin'in tartışmasında aynı mekanda olduğu hatta Turan'ın kendisine de saygısızlık yaptığını söyledi.

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın klibinde oynayan ve dünyaca ünlü yıldız Katy Perry'e benzerliğiyle dikkat çeken model Gizem Barlak, Arda Turan'ın Berkay Şahin'le kavgasında aynı mekanda olduğunu hatta futbolcunun kendisine de saygısızlık yaptığı söyledi.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan ilk açıklama!

"HANIMEFENDİYİ EĞLENDİRİN, BENDEN"

Yaşanan tartışma sonrasında konu hakkında tweet atan model, "Kavgada hemen sonra Arda Turan'ın yanına gidip konuşmaya çalıştım. 'Bak biz de burada eğleniyoruz ve bizim eğlencemizi bölüyorsun' dedim. O da garsonlara bağırarak 'hanımefendiyi yarın eğlendirin, benden'dedi" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, yaşanan olayı şu şekilde anlatmıştı: "Arda koluma dokundu kulağıma eğildi ve 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' dedi. Ben de 'Ne diyorsun kendine gel' dedim. Berkay gördü ve duydu. Sonra Arda'nın kulağına eğilip 'Eşimi gönderiyorum şimdi erkek erkeğe konuşacağız' dedi. O anda bana döndü Berkay 'Hadi eve göndereyim seni' dedi. Ve tam kafasını çeviriyordu ki Arda o anda yumruğu patlattı. Bir anda oldu. Berkay asla bir kere bile dokunmadı ona. Bir kere bile vurmadı. Sadece sakin bir şekilde, Özlem'i göndereyim 'konuşacağız erkek erkeğe' dedikten sonra Arda yumruk attı."

Olay sonrası açıklama yapan Arda Turan, "Basit bir tartışma yaşandı, ancak 'namus' meselesi gibi haberleştiriliyor" dedi. Turan'ın hamile eşi Aslıhan Doğan Şahin ise yaşanan olayın ve hiçbir 3. şahsın bana ailesine zarar verebilecek nitelikte olmadığını söyledi.