Gülben Ergen'den Burak Törer'e ince mesaj

Emre ÇEVİK/ Sözcü - Yapımcı Burak Törer’den ani bir şekilde ayrılan şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün Etiler’deydi.

Ergen, gazetecilerle konuştu. Yeni single parçasının yolda olduğunu söyleyen Ergen; “Şarkı söylemek bana çok iyi geliyor. Boş boş konuşmaktansa işimi yapmak bana daha iyi geliyor. O zaman şarkı söylemek lazım avaz avaz, o zaman yükü hafifler insanın… Ben de şarkı söyleyerek yükümü hafifletiyorum” deyip ince bir mesaj yolladı.

Etrafa gülücükler saçan şarkıcı, gazetecilere kolay gelsin diyerek yol aldı.