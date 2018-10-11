Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan ilk açıklama!

Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay önceki gece Emirgan’daki bir mekânda kavga etti. Arda Turan’ın, ünlü şarkıcının eşi Özlem Ada Şahin'i taciz etmesinin bu kavgaya yol açtığı ileri sürüldü. Olayların ardından ne diyeceği merak konusu olan Aslıhan Doğan, sessizliğini bozdu.

Berkay’ın eşinden flaş Arda Turan açıklaması!

Arda Turan ve Berkay’ın önceki gece Emirgan’daki Gizli Kalsın adlı mekandaki eğlenceleri olaylı bitti. İddiaya göre; Berkay'ın sigara içmek için dışarı çıktığı sırada ünlü futbolcu, Özlem Şahin’in yanına giderek “Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım” dedi. Bu sözleri duyan Berkay, Turan’a “Karımı eve bırakıp döneceğim. Erkek erkeğe konuşacağız” diye karşılık verdi. Bu uyarı üzerine gerilen Turan da Berkay’a kafa attı. Kanlar içinde kalan şarkıcı, eşi ve arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Olayın ardından Arda Turan’ın da Berkay’ın bulunduğu hastaneye giderek şarkıcıdan “Eşin olduğunu bilmiyordum” diyerek özür dilediği öne sürüldü.



"KİMSEYE İSTEDİĞİNİ VERMEYECEĞİM"



Doğumuna iki hafta kalan Aslıhan Doğan'a çevrildi. Aslıhan Doğan, Instagram sayfasında konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

"Hiçbir 3. şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim" diyen sosyetik güzel, "Yaşanmışlıklarıyla her daim olgunlaşmış bir insan, yetiştirilme şeklinden ötürü aile kavramının ne olduğunu iyi bilen bir evlat, tahmin edilenden çok daha güçlü bir kadın, ve en önemlisi bir anne adayı olarak yazıyorum. İlişkimin ilk gününden evliliğimin bugününe kadar ne kadar saçmalık varsa önüme sunuldu. Farklı amaçlara hizmet eden, beni sosyal platformda eleştirmeyi kendinde hak gören, ve maalesef mutsuzlukla beslenen hazımsız insanlarla karşılaştım. Sabrım bir çok kez denense de bugüne dek kimseye istediğini vermedim. Bugün de vermeyeceğim. Allah'ın izniyle oğlumu kucağıma almama çok az kala, yazılıp çizilen hiçbir şeyin, ve hiçbir 3. şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim. Saygılar" ifadelerini kullandı.