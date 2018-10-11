Yılmaz Erdoğan'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü dolu sözler

Eski öğrencilerinin böyle projeler ortaya çıkarmasının gurur verici olduğunu söyleyen Yılmaz Erdoğan, "Çocuklarım ile gurur duyuyorum. Çünkü ben onların böyle işler yapacağını biliyordum. Bunu görmek de beni çok mutlu etti" dedi.

'Organize İşler 2' için az bir zamanı kaldığını belirten Yılmaz Erdoğan "Bizim filmimizde de çok güzel performanslar ortaya çıktı.

Kıvanç yine inanılmaz bir kompozisyon ortaya çıkardı. Çok büyük bir aktör. Onun yanında diğer oyuncularda çok özverili çalıştı, biz de oldukça heyecanlıyız" şeklinde konuştu.

Organize İşler 2'nin fragmanı

Öte yandan Yılmaz Erdoğan, oyuncu Ata Demirer'in de filmde küçük bir katkısı olduğunu söyledi. (Milliyet)