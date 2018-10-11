Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın köşe yazısının AKP'li belediye başkanları ve Arda Turan olayını eleştirdiği bölümü şöyle:

"KESİN ARTIK ŞU ŞOVU BELEDİYE BAŞKANLARI!



MARKET zincirlerine bir şey diyemezsiniz, komisyoncuyla uğraşmazsanız, kodaman denetlemesi yapamazsınız, aracılara dokunamazsınız, milyon dolarla daire satan müteahhitlere ses edemezsiniz...

Ama sıra gariban pazarcıya, fırıncıya, bakkala falan gelince...

Kameralar eşliğinde müdahale edip şov yaparsınız.

Garibanlar üzerinden şov yapmayı derhal kesin ey başkanlar!

EKŞIN ÜSTÜNE EKŞIN



SERMİYAN VAKASI: Sermiyan Midyat adlı film oyuncusu ve film yönetmeni, Sinan Akçıl’la basit bir bar kavgasına karışmış... Olay duyulunca da “Ahmet Kaya’nın başına gelenler benim de başıma geldi” edebiyatı yaparak durumdan sıyrılmaya çalışmış... Din istismarı, Atatürk istismarı falan derken Sermiyan Bey sayesinde bir de “Ahmet Kaya istismarı” çıktı başımıza!

ARDA VAKASI: “Gizli Kalsın” adlı mekânda şarkıcı Berkay’ın eşine sulanmış. Berkay devreye girdiğinde de... Kafayı basmış şarkıcının burnuna... Sonra da silahını alıp Berkay’ın kaldırıldığı hastaneye gitmiş. “Senin karın olduğunu bilmiyordum abi, al bu silahı vur beni” demiş... Benim buradan çıkardığım sonuç şudur: Arda Turan, Türkiye’nin en karanlık tarafının bir numaralı temsilcisidir!

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