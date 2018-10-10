Dizi için bölüm bölüm zayıflayacak

Miray Daner, Bir Litre Gözyaşı dizisi için her bölüm daha da zayıflayacak.

Kanal D’nin yeni dizisi Bir Litre Gözyaşı’nda Cihan karakterini oynayan Miray Daner, Vatanım Sensin’den sonra biraz daha zayıflamış olarak ekrana geldi.

Daner, Hürriyet Gazetesi’nden Hakan Gence’ye konuştu. Miray Daner, Vatanım Sensin’deki Hilal karakterinden sonra bu kez Beyincik Dejenerasyonu teşhisi konulan Cihan isimli bir genç kızı oynuyor.

Üniversiteyi kazanan ve aşık olan Cihan’ın hareketlerindeki değişiklik annesi Figen’in dikkatini çekince, çekilen tomografi ve yapılan testler sonucunda çok hasta olduğu ve zaman içinde daha da kötüleşeceği, hastalığının tedavisi olmadığı ortaya çıkıyor.

Miray Daner, gittikçe daha da hasta hale gelecek Cihan için, daha da zayıflayacağını, röportajında anlatıyor.

Ekrana kilo vermiş bir şekilde çıktığı farkedilen Daner, kilolarını rolü için verdiğini belirterek “Dizi boyunca da kilo vermeye devam edeceğim” açıklamasını yaptı.

Genç oyuncu, rolünün gereği gittikçe daha da zayıflayacak. Dizi reytinge yenilmez ve devam ederse Miray Daner, ekranda gözümüz önünde eriyecek resmen!

Dizinin ilk bölümünde uzun saçlarıyla gördüğümüz Daner, ilk bölümde saçlarını da kestirerek rolü için farklı bir imaja girdi.