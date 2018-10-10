Emina Jahovic trafik kazası geçirdi

Yeni klibinin çekimleri için bir süredir Belgrad’da olan şarkıcı Emina Jahovic geçen akşam bir trafik kazası geçirdi. Kazayı ufak sıyrıklar ve morluklarla atlatan Jahovic, basında kendisi hakkında çıkan sağlık durumunun kötü olduğuna dair haberlere açıklık getirmek adına sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Sevgili arkadaşlarım, haberlerde çıktığı gibi geçirdiğim trafik kazası sonrası sağlık durumum kötü değil bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim.

Belgrad’da setteyim, bir miktar da olsa yaşadıklarımın şoku hala üzerimde… Çalışmaya devam ediyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim, hepinizi seviyorum.”