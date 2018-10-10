Hayvanseverlerden Beren Saat'e tepki

SÖZCÜ- Ünlü oyuncu Beren Saat, geçtiğimiz gün eşi Kenan Doğulu ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Stiliyle dikkat çeken Saat'in giydiği terliklerin kanguru tüyü olması ise hayvanseverleri ayağa kaldırdı...

Her daim sosyal sorumluluk kampanyalarına destek veren, dünyanın daha iyi bir yer olması için elini taşın altına sokan Beren Saat, geçtiğimiz gün eşi Kenan Doğulu ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. 34 yaşındaki oyuncu, uzun çorapları, kapüşonlu sweet montu, Gucci tüylü terlikleriyle dikkat çekti. Ayağındaki terlikler muhtemelen markanın Horsebit River Slippers modeli. Bu terliklerin satış fiyatı 5 bin 400 civarında. Terlik kuzu derisinden yapılma ve tüyler ise kanguru tüyünden…

Beren Saat’in hem hayvan haklarını koruyup hem de kuzu derisi, kanguru tüyünden yapılma terlik giymesi ise tartışmalara neden oldu. Bazı hayvanseverler ‘Hani hayvanları koruyordun? Ayağındaki terliğin tüyleri kanguru tüyünden yapılmış. Bu ne çelişki Beren!’ derken bazıları da ‘Geçenlerde orangutanların hayatlarını kurtarmak için sosyal sorumluluk projesinde yer almıştın. Peki ayağındaki terlik neden yapılmış baktın mı?’ gibi yorumlarda bulundu…

Beren Saat’in stili de en çok konuşulan konulardan biri oldu. Liseli kızlara benzetilen Saat’in aslında çoraplarını görmezden gelirsek çok da kötü değil. Tek hatası yanlış model ve yanlış renk çorap seçmesi… Tabii sosyal medya stiliyle ilgili konuşmaktan da geri kalmadı. İşte o yorumlardan bazıları…

‘Evden markete giderken, evde ne bulduysam giydim kombini.’

‘Terliğe verdiği parayı bana verirlerse belki bu şekilde giyinebilirim.’

‘Sabah çocuğunu okula yetiştirmeye çalışan anne stili.’

‘Bu çorapları nenem de giyerdi. Modaysa gidip isteyeyim ben de giyeyim bari.’

‘Sen Bihter Ziyagil’sin. Kendine gel.’

‘Bu terlikleri anca hamamda giyerim.’