9 Ekim 2018 20:48

Edis'ten 'Benim Ol' itirafı

Edis'ten 'Benim Ol' itirafı
Anatolium Marmara AVM'de konser veren popçu Edis, şarkıları ve danslarıyla 13 bini aşkın kişiye büyük coşku yaşattı.
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Edis, Anatolium Marmara AVM'de şarkılarını hayranlarının alkışları ve çığlıkları eşliğinde seslendirdi.

Genç şarkıcı "Size çok müteşekkirim, bugün de beni yalnız bırakmadınız. Çok iyi ve ayakları yere basan bir ekibe sahibim. Beni çok az överler. Ben de sürekli çalışıp kendimi geliştirmeye çaba sarf ediyorum" dedi.

Edis, çıkış şarkısı 'Benim Ol' için "Benim Ol, beni sizinle tanıştıran şarkı. Üniversitede dersteyken aklıma geldi, bir anda yazdım. Ama siz dersteyken dersi dinleyin" sözleriyle, herkesi kahkahaya boğuldu.

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