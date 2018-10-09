Takipçisinin 'hac' yorumuna böyle yanıt verdi

Instagram hesabından 'Sabah şekeri' notuyla paylaştığı fotoğrafa çok sayıda yorum alan Yonca Evcimik, gelen bir eleştiriyi takipçileriyle paylaşmadan geçemedi.

Yaptığı son paylaşımın altına gelen ''Yaşıtların umreye hacca gidiyor, senin girdiğin şekillere bak'' eleştirisine kızan Yonca Evcimik takipçisine şu yanıtı verdi:

''Kardeş açsana profilini seni de görelim ne şekillere giriyorsun. Yaşıtlarımı tanımazsın o yüzden nereye gittikleri konusunda çok emin konuşma. Hadi güzel trollemeler sana… Bana sökmez o ayrı…''