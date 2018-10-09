9 Ekim 2018 18:01

Takipçisinin 'hac' yorumuna böyle yanıt verdi

Takipçisinin 'hac' yorumuna böyle yanıt verdi
53 yaşındaki şarkıcı-oyuncu Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma gelen yoruma tepki gösterdi.
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Instagram hesabından 'Sabah şekeri' notuyla paylaştığı fotoğrafa çok sayıda yorum alan Yonca Evcimik, gelen bir eleştiriyi takipçileriyle paylaşmadan geçemedi.

Yaptığı son paylaşımın altına gelen ''Yaşıtların umreye hacca gidiyor, senin girdiğin şekillere bak'' eleştirisine kızan Yonca Evcimik takipçisine şu yanıtı verdi:

''Kardeş açsana profilini seni de görelim ne şekillere giriyorsun. Yaşıtlarımı tanımazsın o yüzden nereye gittikleri konusunda çok emin konuşma. Hadi güzel trollemeler sana… Bana sökmez o ayrı…''

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