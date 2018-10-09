Bir gün süren evliliğini yıllar sonra anlattı

Hande Ataizi yıllar önce Fethi Pekin ile nikah masasına oturmuş, çiftin evliliği bir gün sürmüştü. Ünlü sunucu gündem yaratan bir günlük evliliğinin neden bittiğini ilk kez açıkladı.

'4 Kadın Zamanı' programında bugün Hande Ataizi herkes tarafından çok merak edilen “Bir günlük” evliliğinin neden bittiğini açıkladı. O dönem Fethi Pekin ile evlenen Ataizi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünlü sunucu, "Annem ilk eşimle evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmamızı önerdi. Eski eşim ben evleneceğim kadına böyle bir şey yaptırmam' dedi, ben de çok sevindim. Ama evleneceğim gün önüme evlilik sözleşmesi koydular. Sözleşmeye göre boşadıktan sonra dahi evde oturma iznim yoktu, kabul etmedim. Gergin bir ortamda nikah kıyıldı ve aynı gece boşanmaya karar verdim. Bir günlük evlilik olmak durumunda kaldı” dedi.